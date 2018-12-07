ضمت القائمة رواية "أعياد الشتاء" للسورية نغم حيدر، وديوان شعر "موت يشتهي الورد" للسعودي حسن بن عبده صميلي، وديوان شعر "لاريح للناي" للإماراتية بشرى عبد الله، والمجموعة الشعرية "الحديقة داخل البيت" للأردني عبد الله أبو بكر، ورواية "حمام الدار.. أحجية ابن أزرق" للكويتي سعود السنعوسي، ورواية "شهريار يحكي ويقص" للمغربي توفيق باميدا.



كما ضمت كتاب "إحياء علوم الإسكندرية: من اليونانية إلى العربية" للمصرية رضوى زكي، وكتاب "في التداوليات الاستدلالية.. قراءة تأصيلية في المفاهيم والسيرورات التأويلية" للمصري ثروت مرسي، وكتاب "المعرفة والسلطة.. في الاقتراب من عوالم ميشيل فوكو" للمغربي عمر التاور، وكتاب "روح القيم وحرية المفاهيم .. نحو السير لإعادة الترابط والتكامل بين منظومة القيم والعلوم الاجتماعية" للجزائري عبد الرزاق بلعقروز، وكتاب "وما يبقى يؤسسه الفن: مقاربات في الباليه والأوبرا والتشكيل" للجزائرية بهاء بن نوار، وكتاب "أفريقيا.. أناس ليسوا مثلنا" للبناني محمد طرزي.



وتبلغ القيمة الإجمالية لجائزة الشيخ زايد للكتاب سبعة ملايين درهم إماراتي (نحو 1.9 مليون دولار) تتوزع على ثمانية فروع إضافة إلى جائزة شخصية العام الثقافية.



وأعلنت الجائزة في وقت سابق عن القائمة الطويلة لفروع الآداب، والتنمية، وبناء الدولة والفنون والدراسات النقدية، إضافة إلى أدب الطفل والناشئة، فيما تواصل إعلان باقي الفروع خلال الأسابيع القليلة القادمة.