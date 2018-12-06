الفيديو الذي قالت شرطة لوس أنجلوس إنه التقط في حوالي الساعة 10:45 صباحا، أظهر الضحية وهو يتمشى على الرصيف، قبل أن يقوم رجل كان جالسا على مصطبة بدفعه فجأة إلى الشارع.

وبدا الرجل العدواني غير مكترث بنتيجة أعماله، واستغاثة الرجل الآخر تحت إطار الشاحنة الضخم، ليأخذ شيئا ما سقط من الرجل وينطلق مبتعدا عن مكان الحادث بهدوء.

وتم أخذ الضحية إلى المستشفى، حيث تم الكشف عن إصابة بانهيار في الرئة وكسر في العظام، وهو يرقد حتى الآن في العناية المركزة.

وقالت الشرطة إن الضحية هو رجل أرميني الجنسية في الستينات من عمره.

وتم القبض على الجاني بعدها بساعات، الذي قال أنه رجل بلا مأوى، ويتم استجوابه من قبل شرطة لوس أنجلوس، للكشف عن دوافعه للقيام بالهجوم.