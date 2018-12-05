وحسبما نقلت صحيفة "مترو" البريطانية، فإن ماستا ناما، التي تتحدر من منطقة أندرا برادش جنوب شرقي الهند، فارقت الحياة عن عمر 107 أعوام.

وأنشأ لاكسمان حفيد المسنة الراحلة قناة لجدته على "يوتيوب" عام 2016، وحرصت منذ ذلك الحين على الظهور في مقاطع شهيرة وهي تطهو وسط الهواء الطلق على الحطب.

وتقدم قناة "يوتيوب" التي جذبت 1.2 مليون مشترك، وصفات الطبخ في أجواء بسيطة، إذ كانت الراحلة، على سبيل المثال، تقشر الخضراوات باستخدام الأظافر.

وقال حفيد الراحلة، إن الغرض من إنشاء القناة في البداية كان مجرد التسلية، لكن بعد الانتشار الواسع لها تحولت القناة إلى منصة لحفظ تراثي الطهي الخاص بأهل الأرياف في الهند.

وشاركت عائلة ماستا نبأ الوفاة إلى جانب صورة التابوت الذي شيعت فيه، وأعرب متابعون عن حزنهم لرحيل نجمة المطبخ البسيط و"عميدة يوتيوب" عن الحياة.