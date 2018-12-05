يقول مزارعون في أبخازيا هذا العام إنهم حققوا محصولا قياسيا من اليوسفي فقد امتلأت السيارات وعربات اليد والسلال بأكياس من هذه الفاكهة ذات الرائحة الشهية بسبب تدفق كميات لا نهاية لها عبر الحدود إلى سوق في قرية فسيولوي قرب سوتشي.

وذكرت صحيفة روسيسكايا غازيتا أن كميات اليوسفي التي استوردتها روسيا من أبخازيا في الشهر الأخير تتجاوز مثلي ما استوردته من هذه الفاكهة في نفس الفترة من العام الماضي.

واليوسفي واحد من الصادرات الرئيسية لإقليم أبخازيا الذي انشق إلى جانب منطقة أوسيتيا الجنوبية خلال حروب جورجيا في أوائل التسعينيات من القرن الماضي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

وتدعم روسيا الإقليمين المنشقين واعترفت بهما بوصفهما دولتين مستقلتين بعد حرب قصيرة مع جورجيا في أغسطس 2008.

واليوسفي المستورد من أبخازيا يمثل نقطة في بحر بالنسبة للسوق الروسية التي تغمرها نفس الفاكهة من الصين والمغرب وتركيا، لكن بالنسبة للإقليم الصغير فإنه ليس لديه سوى السوق الروسية مما يجعل محصول هذا العام هدية عيد ميلاد قيمة للمزارعين المحليين.