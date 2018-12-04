ففي تسمانيا المعروفة بأنها جزيرة الحيوانات المقتولة بسبب حوادث الطرق، التقط رجل لقطات لرسوم باللون الأبيض على إحدى الطرق السريعة، يقول البعض إنها علامات لتهدئة السرعة، لكن ما أثار انتقاد وذعر السائقين في آن هو انتهاء العلامات بجثث كناغر.

وفي حين وضعت علامات جديدة على طريق سريع في كوببينغ، إلى الجنوب الشرقي من هوبارت، واستمر الطلاء الأبيض للعلامات حتى انتهى عند رأس كنغر ميت.

ونشر شخص يدعى جاريك كاميرون يعيش على طريق سريع، حيث توضع هذه العلامات الجديدة، اللقطات على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أيام، قائلا إنه لا يستطيع تصديق ما كان يراه بينما كان يقود سيارته مع زوجته.