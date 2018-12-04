وقال ساويرس في كلمة بالجامعة الأميركية في القاهرة، خلال حفل إعلان جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية في دورتها الخامسة، أمس الاثنين "اشترينا المنزل الذي عاش فيه (نجم) آخر مدة في حياته، وسنحوله إلى متحف باسمه، في المقطم".

وتوفي نجم في الثالث من ديسمبر 2013 عن 84 عاما، بعد مشوار طويل وشاق، تعرض خلاله للسجن أكثر من مرة بسبب أشعاره التي كانت دائما ما تنتقد الأوضاع السياسية والاجتماعية .

وقال ساويرس: "أي شخص لديه أي شيء يتعلق به أو بذكراه، أشعاره، كتاباته، صوره أو أي شيء آخر، أرجو أن يتقدم به لنا وسنضعه بالمتحف مع الإشارة إلى صاحب الإهداء".

وتأسست جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية عام 2014، بدعم من مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وتشكل لها مجلس أمناء مستقل.

وكرمت الجائزة في حفلها أمس اسم الكاتب صلاح عيسى، عضو مجلس الأمناء، الذي رحل في ديسمبر 2017 عن 78 عاما.