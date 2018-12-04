وأوضح الموقع أن ميسي شعر بالارتباك بعد أن حاول أن يترك مسافة بسيطة بينه وبين العارضة يائيل شيلبي، غير أن الأخيرة أصرت على الالتصاق به، مما جعل علامات الخجل تبدو واضحة على "البرغوث".



وأشار الموقع إلى نجم برشلونة بالكاد استطاع الابتسامة خلال التقاط الصورة مع تلك العارضة، واصفا ما حصل بأنه "لحظة توتر"، وعلى عكس ميسي ظهرت شيلبي، واثقة من نفسها، وسعيدة بالتقاط الصورة.



وكانت شيلبي نشرت فيديو يوثق لحظة التقاطها صورة مع ميسي في حفل تقديم شركة "سيرين لاباس" السويسرية -الإسرائيلية، لأول هاتف بتقنية "بلوك تشين".



وشارك النجم الأرجنتيني ميسي في الحفل باعتباره سفير العلامة التجارية لتلك الشركة.