وقالت هيئة الإذاعة الكندية، الاثنين، إن الحادث وقع في مدينة ثاندر باي، بمقاطعة أونتاريو جنوب شرقي البلاد، أثناء تقديم العلاج لفتى يبلغ من العمر 17 عاما، الأمر الذي أثار الاستغراب والغضب.

وتظهر في الفيديو شرطية تعنّف المصاب الموجود على النقالة وتصرخ في وجهه:" هذا يكفي. لا تبصق في وجههي"، فيما تقف إلى جانبها شرطية أخرى.

ولم تتضح المزيد من التفاصيل بشأن الحادث، مثل لماذا كان الشاب بحاجة إلى رعاية طبية، في ظل أجواء ثلجية شديدة البردوة.

وقال أحد ممثلي السكان الأصليين، ألفين فيدلر، لوسائل الإعلام " نحن غاضبون من تصرف الشرطية الذي ظهر في الفيديو. لا نعرف كل التفاصيل المتعلقة بالحادث، لكن لا يوجد مبرر لمثل هذه المعاملة العنيفة لشاب أعزل".

وقال إن الفتى يبلغ من العمر 17 عاما، وهو ينتمي إلى جماعة تسكن منطقة نائية في مقاطعة أونتاريو.

وتداول كثيرون الفيديو على شبكات التواصل، منددين بتصرف الشرطية ومطالبين بإجراء تحقيق في الحادث.