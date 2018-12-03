وبثت إدارة شرطة نيويورك مقطعا مصورا للواقعة على تويتر. وأعيد بث هذا المقطع أكثر من 20 ألف مرة كما تصدر عناوين الأخبار.



وتمكنت الشرطة من الوصول إلى الزوجين، اللذين اضطرا للعودة إلى بريطانيا. وقالت على تويتر يوم الأحد إن "الزوجين السعيدين (الآن) عادا إلى بلدهما ولكن بفضل ما قمتم به من إعادة التغريدات قمنا بالبحث عنهما".

وأضافت "نعد ترتيبات لإعادة الخاتم إليهما. تهانينا".

وصورت كاميرات المراقبة الأمنية هذه الواقعة التي ظهر خلالها الزوجان يحاولان عبثا استعادة الخاتم.

وتمكن رجال شرطة نيويورك من استعادة وتنظيف الخاتم ولكنها لم تستطع العثور على الزوجين، ولذلك وجهت هذا النداء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت إدارة الشرطة إلى جانب صورة للزوجين المبتسمين "نشكر تويتر. القضية أغلقت.. مع حب جون ودانييلا وإدارة شرطة نيويورك".

ويزور يوميا أكثر من 350 ألف شخص تايمز سكوير في وسط مانهاتن، والذي يُعرف باسم "ملتقى طرق العالم".