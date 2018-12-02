وقال المصدر إن الفيديو تم تصويره في سوق للسمك في اليابان، مشيرا إلى أن السمك الذي خضع للتجربة كان من نوع التونة.

ويبدأ الفيديو بوضع السمكة في صندوق ثلج لتجميد التونة، حيث تم تحديد درجة حرارة منخفضة جدا (سالب درجتين مئويتين).

وإثر ذلك، تم إخراج السمكة من الصندوق وتغطيسها في إناء للماء الدافئ. وبعدها بثوان قليلة، عادت التونة إلى الحياة من جديد.

وقال خبراء بعد مشاهدة الفيديو "من غير المرجح أن تكون السمكة قد جمدت بالكامل"، مشيرين إلى أنه يمكن للسمك أن ينجو من هذا النوع من التجميد، لأنه يحتوي على بروتين "مضاد للتجمد" في دمه.

وذكر مشاهدون أن الفيديو يعكس الطريقة الرائجة التي يطبقها تجار السمك في اليابان للحفاظ على الأسماك طازجة.

وأضافوا "يتم تجميد الأسماك بما يكفي لإبطاء معدل ضربات القلب ولكن ليس بما يكفي لإيقافها".