وقالت المحامية، سامانثا بلي ديغان، في بيان: "تم الاتفاق على ترتيب حضانة قبل أسابيع ووقع عليه الطرفان والقاضي".

ونقلت "رويترز" عن ديغان: "هذا الترتيب، الذي يقوم على أساس توصيات خبير تقييم حضانة الأطفال، يستبعد الحاجة إلى محاكمة. الملف وتفاصيل الاتفاق سرية لحماية مصالح الأطفال"، فيما لم يكن لدى ممثلي بيت أي تعليق.

يكر أن جولي وبيت انفصلا في سبتمبر عام 2016، بعد قصة حب استمرت 10 أعوام وزواج استمر عامين.

ورفعت جولي دعوى للطلاق مشيرة إلى وجود خلافات لا يمكن تسويتها وسعت إلى الحضانة الأساسية لأولادهم الستة ومن بينهم ثلاثة بالتبني.