ونال الزعماء أوشحة من صوف الألبكة وأساور فضية، وأهدت الأرجنتين بعضا منهم نبيذا من منطقة مندوزا وشايا من منطقة باتاغونيا لدى وصولهم للعاصمة بوينس آيرس.

ويشارك زعماء مجموعة الدول العشرين في القمة، التي تنطلق الجمعة وتستمر يومين وتخيم عليها خلافات كبيرة في قضايا من بينها التجارة والهجرة وتغير المناخ.

وقال متحدث باسم مكتب رئيس الأرجنتين، ماوريسيو ماكري، إن زوجته جوليانا عواضة انتقت الهدايا بنفسها.

ونشرت جوليانا تسجيلا مصورا على موقع إنستغرام، وتظهر فيه نسوة يحيكن الأوشحة يدويا في منطقة كاتاماركا باستخدام طريقة ترجع إلى مئات السنين.

وسيحصل الزعماء أيضا على شوكولاتة محشوة بالحليب المكثف المكرمل، وهي حلوى أرجنتينية تعرف باسم (دولتشي دي ليتشي)، علاوة على شاي مصنوع بطريقة خاصة وشموع.

وقال كبير الطهاة في حفل عشاء يحضره زعماء مجموعة العشرين، الجمعة، في مسرح تياترو كولون الشهير في بوينس آيرس لـ"رويترز"، الأربعاء، إن مأدبة أرجنتينية تضم شرائح اللحم والضأن ووجبة تقليدية من شطائر النقانق في انتظار الزعماء.