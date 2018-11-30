ووفقا لموقع "كوارتز"، صممت شركة أوغيلفي للإعلانات فستانا يستشعر "اللمس غير المرغوب" في أجساد الفتيات اللاتي ارتدينه، في الملاهي الليلية.

وصممت الشركة هذا الفستان كجزء من مشروع اسمه "فستان الاحترام"، وهو مشروع أطلقته شركة المشروبات العالمية شويبس.

واعتمد الفستان التكنولوجي على حساسات لاستشعار أماكن وقوة اللمس على جسد من يرتديه، بتقنية الضغط والحرارة، ليجمع المعلومات لاحقا ويسجلها في بيانات خاصة.

ولاختبار "فستان الاحترام"، قررت الشركة إرسال 3 فتيات يرتدين الفستان في ملهى ليلي بالبرازيل، ليكشف عن الأماكن الأكثر لمسا في أجسادهن.



وكشف الفستان عن أماكن الظهر والمؤخرة واليدين، كونها الأماكن التي تعرضت "للضغط" وفقا لبيانات الاستشعار.



ووفقا للبيانات، تعرضت الفتيات الثلاث للمس 157 مرة في 4 ساعات فقط.



وتأتي الحملة للتوعوية لمحاربة التحرش الجنسي في البرازيل، حيث تشير الإحصاءات الأخيرة إلى أن 86 بالمئة من النساء البرازيليات يتعرضن للتحرش في الملاهي الليلية.



ونشرت شركة الإعلانات فيديو قصير يصور "التجربة" وطريقة عمل الفستان، وهو ما لاقى تفاعلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي.