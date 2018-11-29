وقالت التقارير إن اللاعبين وزعوا لحم العجل على عمال النادي، في تقليد معتاد يشهده الأهلي المصري في أعقاب النتائج السيئة.

وتلقى الأهلي 3 صفعات متتالية في شهر نوفمبر الجاري، حيث هزم بثلاثية نظيفة أمام الترجي التونسي ليخسر لقب دوري أبطال أفريقيا، وودع البطولة العربية بالتعادل مع الوصل الإماراتي 1-1 إيابا، وأخيرا سقط أمام المقاولون العرب بهدف نظيف في الدوري المحلي، الثلاثاء.

وفي أعقاب التعادل مع الوصل الإماراتي والخروج من البطولة العربية، قررت إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب إقالة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، والاعتماد على مساعده محمد يوسف.

ومؤخرا واجهت إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبون انتقادات كبيرة من جانب الجماهير، وسط مطالبات بإجراء صفقات قوية بشكل عاجل.

ويتذيل الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري نظرا لأنه لم يخض سوى 7 مباريات من أصل 16 مرحلة، ويستعد الفريق لمواجهة بتروجيت السبت في واحدة من لقاءاته المؤجلة.