وقال معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى في غزة، إن رجل الأعمال قدم إلى المبنى يوم الأربعاء، ونقل البيانو. ويخشى المعهد أن يكون البيانو بذلك قد فقد وأخرس مرة أخرى. حسب رويترز.



تبرعت اليابان بالبيانو لوزارة الثقافة الفلسطينية منذ 20 عاما. وكادت الآلة الموسيقية أن تدمر بالكامل في غارة جوية عام 2014 أصابت مسرحا مهجورا كان البيانو مخزنا به. وأعاد خبراء أجانب ترميم البيانو، وعزف عليه فنان ياباني في حفل موسيقي هذا الأسبوع.



وقال رجل الأعمال سعيد حرزالله، إنه اشترى العقار عام 2011 "بكل ما فيه، ويشمل ذلك البيانو".



واتهم فايز السرساوي، المسؤول بوزارة الثقافة، رجل الأعمال "بالقرصنة".