وذكرت "سكاي نيوز"، الأربعاء، أن ضابط الحدود، دينيس ديكي، الذي كان خارج الخدمة، أراد أن يحتفل مع أصدقائه بطفله الذي لم يولد بعد، بتفجير عبوة ناسفة مملوءة بمسحوق ملون يدل على جنس الطفل.

وأتى الحريق الناجم عن تفجير العبوة الناسفة على 47 ألف هكتار، وتطلب إخماد النيران المستعرة الاستعانة بنحو 800 رجل إطفاء، وذكرت السلطات أن إجمالي الخسائر وتكاليف الإخماد بلغت 8.2 مليون دولار.

وكان ديكي (37 عاما) وزوجته ريتا يريدان الكشف عن جنس طفلهما أمام أصدقائهم وأقاربهم، بتفجير عبوة مملوءة بمسحوق ظهر أنه أزرق للإشارة إلى أن المولود المنتظر صبي، وفق ما أظهر الفيديو، الذي نشرته سلطة الغابات الأميركية، مؤخرا، علما أن الحادثة تعود إلى أبريل 2017.

وأطلق الضابط الرصاص على العبوة الناسفة، مما أدى إلى انفجارها، وعلى الفور اشتعلت ألسنة اللهب في المكان، وشيئا فشيئا امتدت ألسنة اللهب إلى مناطق عدة، ووصلت لغابة كورونادو الوطنية القريبة.

وعلى الرغم من أن ديكي سارع إلى إبلاغ السلطات عن الأمر، إلا أن النيران كانت قد امتدت إلى مناطق شاسعة.

وفي أكتوبر الماضي، أقر الضابط الأميركي بأنه مذنب في إطلاق النار دون تصريح، وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، ودفع غرامة قدرها 100 ألف دولار، فضلا عن تقديم تعويض بقيمة 500 دولار شهريا لمدة 20 عاما لمن تضررت أراضيه في الحادث.