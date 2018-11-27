وأعلن القصر الرئاسي عن ميلاد الجراء للمرة الأولى الأحد الماضي، عندما نشر صورا للرئيس مون وزوجته وهما يلاعبان الجراء، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وتتولى الكلبة "جومي" رعاية جرائها، وهي واحدة من زوج كلاب من فصيلة بونغسان أهداهما الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى مون في سبتمبر الماضي، وذلك في أحدث إشارة إلى التحول الكبير في العلاقات بين البلدين.

وتسمى فصيلة كلاب بونغسان نسبة إلى منطقة في كوريا الشمالية، وتشتهر بإخلاصها ومهاراتها في الصيد.

يذكر أن مون وكيم عقدا لقاءهما الثالث هذا العام في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ في منتصف سبتمبر المنصرم.