وقال مصدر للصحيفة البريطانية، إن الرجل كان يختبر تجربة التحليق في الطائرة الشراعية لأول مرة، لكنه يبدو أنه لن يعيدها أبدا بسبب الموقف المرعب الذي تعرض له.

فمباشرة بعد إقلاع الطائرة، فقد الأميركي كريس غوركسكي، الذي كان يقضي عطلته في سويسرا، توازنه لأنه لم يكن مربوطا بحزام الأمان الخاص بالطائرة، فكاد أن يسقط من علو شاهق.

ونجح غوركسكي في البقاء متمسكا بالطائرة لأكثر من دقيقتين، بالرغم من أن المهمة لم تكن سهلة.

ونشر السائح الأميركي الفيديو على الإنترنت، معلقا عليه بالقول "تجربة الموت"، حيث أفاد بأنه كان يخوض التجربة لأول مرة من حافة جبلية علوها يناهز 1200 مترا.

وبعد اقترابه من السطح وتعب يديه من قوة الإمساك، قفز إلى الأرض دون أن يعير أي اهتمام لسلامة جسده.

وذكر كريس أنه أجرى عملية جراحية على معصمه، الذي أصيب خلال القفزة، مشيرا إلى أن حالته على ما يرام.