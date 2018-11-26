وخلال تواجده ضيفا على برنامج "هاتريك" الذي تبثه قناة الفلوجة، تعرض النجم العراقي السابق عماد محمد لهزة أرضية واضحة خلال إجابته على أحد الأسئلة.

وبدا محمد مرتبكا حتى توقف عن التحدث للحظات، فيما بدا وكأن مقعده يهز من قوة الهزة الأرضية، ليخبر المقدم بأن هناك زلزالا في بغداد.

ورغم محاولات المقدم داوود إسحاق تهدئة اللاعب، إلا أنه قرر مغادرة الأستوديو ونزع أسلاك الميكروفون فورا، غير مستجيب لطلبات المقدم بالبقاء لإكمال اللقاء مخاطبا إياه "ماكو شي".

وعاد محمد بعدها بدقائق لاستكمال اللقاء، وقال لداوود مازحا: "سمعت أصواتا تطالب بمغادرة كل سكان البناية فورا، فلم أتردد بالمغادرة".

وأعلنت وكالة الأنباء العراقية أن الزلزال شعر به سكان العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية. ووفقا للوكالة، فقد طالت الهزة الأرضية، التي وصفها السكان بأنها هزة أرضية كبيرة، كركوك والسليمانية وبابل وواسط.

وأوضح الدفاع المدني العراقي أنه لم يتم على الفور تسجيل خسائر بشريه، أو مادية من جراء الهزة الارتدادية التي شهدتها مدن ومحافظات عراقية عدة.