ولتجنب الوقوع في فخ مثل هذه العروض، يقترح موقع "تلغراف" عددا من النصائح التي على المتسوقين اتباعها خلال موسم التخفيضات:

- إذا كنت تشتري منتجا عبر موقع إلكتروني، تحقق أن يكون موثوقا ويحظى بتقييمات جيدة من قبل المستهلكين.

- راجع سياسية الاستبدال والاسترجاع سواء كنت تشتري من موقع إلكتروني أو محل تجاري.

- لا تتردد في الإبلاغ عن أي مخالفات وعروض تشك في كونها وهمية بالاتصال بالأجهزة المتخصصة بحماية المستهلكين.

- يمكن الاستعانة بمواقع التواصل الاجتماعي للتحقق من مصداقية العروض، وذلك بزيارة الصفحات الخاصة بالعلامات التجارية التي تفكر باقتناء منتجات خاصة بها.

- تستطيع الاستفادة من خدمة "تسوق" المتوفرة في محرك البحث غوغل وذلك لمقارنة أسعار المنتجات المعروضة مع تلك التي تشملها العروض التسويقية.

- لا تغرك العبارات الترويجية البراقة التي تدعي وجود تخفيضات كبيرة على السلع والمنتجات، لأن مثل هذه العبارات قد تكون مجرد "كذبة" للإيقاع بأكبر عدد من المستهلكين.

- تأكد من جودة المنتج لأن الكثير من المتاجر تطرح منتجات بأسعار مخفضة ولكنها بجودة متواضعة.

- تحقق من كون المنتجات التي تشتريها جديدة، بمعنى أنها ليست "موديلات قديمة"، طرحت بأسعار مخفضة بعد مرور سنوات على إطلاق تلك الطرز.