وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن عاملة نظافة تبلغ من العمر 53 عاما، كانت قد بدأت قبل 15 يوما العمل في حضانة تمولها الحكومة، حتى أظهرت عملية مراجعة من طرف الموارد البشرية أنها كذبت بشأن تعليمها الابتدائي.

وادعت المرأة في سيرتها الذاتية أنها حضرت لمدة 6 سنوات المدرسة الابتدائية، والتي تكون عادة ما بين سن السادسة إلى الثاني عشر.

إلا أن عملية المراجعة وجدت أن العاملة لم تحضر إلا 5 سنوات، كما أنها زورت شهادة الحضور.

وكانت الحضانة تشترط إكمال 6 سنوات في المدرسة الابتدائية من أجل الترشح للوظيفة.

ووجهت محكمة محلية للمرأة اليونانية تهمة "الاحتيال والغش".

من جانبها، قالت منظمة حقوقية يونانية إن قرار المحكمة "غير إنساني"، مضيفة أنه دليل على سوء نظام العدالة الجنائية في البلاد.