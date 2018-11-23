ويظهر مقطع فيديو 3 موظفين يحملون سيوفا طويلة، يحاولون منع 4 لصوص من اقتحام متجر المجوهرات، بعدما شاهدوهم يحطمون النوافذ.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن اللقطات تم تسجيلها يوم الأربعاء بواسطة كاميرات المراقبة في محل المجوهرات، المتواجد في مدينة تورونتو الكندية.

وكان اللصوص يخططون لاقتحام المحل من إحدى النوافذ المطلة على الشارع، بعد تهشيمها، إلا أن فطنة الموظفين الغيورين على محلهم، حالت دون ذلك.

وقالت الشرطة إنها استجابت لنداء بشأن سرقة متجر في شارع بيفرلي في حوالي الساعة 12.15 ظهرا، لافتة إلى أن الحادث لم يخلف أي إصابات، وأنها تواصل البحث عن المهاجمين.