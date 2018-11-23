وأعلنت جامعة تشاناكالي أونسيكيز مارت، في بيان، اكتشاف "ليمناي"، وهي المدينة التي تمت الإشارة إليها في النصوص القديمة.

وقالت إن فريقا للتنقيب من الجامعة برئاسة، ريحان كورب، رئيس قسم التاريخ القديم، تمكن من تتبع موقع المدينة لأول مرة.

وذكر كورب أن مدينة ليمناي القديمة أسسها مهاجرون قادمون من أيونيا، بالقرب من إقليم إزمير الغربي، لافتا إلى أنها كانت خلال العصر الروماني، واحدة من أغنى مدن شبه جزيرة جاليبولي.

كما أكد أن المنطقة تضم العديد من المستوطنات القديمة، مشيرا إلى أنه سيتم اكتشافها مستقبلا، حسب ما ذكر موقع "حرييت".