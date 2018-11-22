ويؤكل حوالي مليون كلب كل عام في كوريا الجنوبية، ويفضله الكوريون عادة في الصيف، حيث يطهى اللحم الأحمر للكلاب حتى الغليان، ويزعم الكوريون أنه يرفع الطاقة في الجسم.

وواجه هذا التقليد الكوري القديم هجوما كبيرا من مؤسسات حقوق الحيوان، التي استطاعت نشر فكر مناهض لهذه العادة بين الشبان والمراهقين الكوريين.

وكان مجمع تايبيونغ دونغ في مدينة سيونغنام، جنوب سول، يضم ما لا يقل عن 6 مجازر للكلاب، التي يمكن أن تستقبل مئات الحيوانات في المرة الواحدة، وكان مصدرا رئيسيا للحوم الكلاب في جميع أنحاء البلاد.

وقال مسؤولو مدينة سيونغنام إنه سيتم تطهير المسلخ على مدى يومين وتحويله إلى حديقة عامة.

وقالت هيئة حقوق الحيوان الكورية (كارا) في مدونة: "هذه لحظة تاريخية". "سوف يفتح الباب أمام حملة لإغلاق المزيد من مجازر لحوم الكلاب في جميع أنحاء البلاد، مما يعجل بتراجع صناعة لحوم الكلاب بشكل عام".