وبثت قناة "سبورت 24" الأرضية تقريرا لفريق جمباز إسرائيلي مساء الاثتنين الماضي، مما أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

والأربعاء، نشرت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية بيانا على موقعها في فيبسوك، أكدت فيه بث التقرير عن طريق الخطأ.

وعلق البيان على ما "تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي عن بث قناة سبورت 24 الرياضية الأرضيّة لمادّة تتضمّن عرضاً للجمباز الإيقاعيّ لفريق إسرائيلي يوم الاثنين..".

وقال إنه "ولدى مراجعة إدارة الهيئة للبث، فقد تأكدت أن الخطأ حصل وتم عرض المادّة الساعة السادسة مساء الاثنين..".

ونقل البيان اعتذارا قناة "سبورت 24" "من المشاهدين كإدارة القناة الرياضية وكفريق عملها لأننا أدركنا أننا قد أخطأنا..".

وأشارت القناة إلى أن "هذا الاعتذار هو الشيء الصحيح الذي يتوجّب علينا أن نعلنه مؤكدين أنّنا سنتّخذ الإجراءات اللازمة بحق المقصرين..".

وتعهد القناة بتثبيت "آلية عمل أكثر فعالية تمنع حدوث الخطأ مرة ثانية"، متعهدة "بعدم تكرار هذا الخطأ الذي تسبّب به إهمال بعض فريق عمل الرياضة في الهيئة".