وأعلنت وزارة الآثار المصرية، الأربعاء، أن القطع الأثرية عثر عليها في معبد رع، إله الشمس المصري القديم، في حي المطرية بالقاهرة.

وأوضح عالم المصريات، ممدوح الدماطي، أن النقوش تظهر أن المهندس أشرف على بناء كابينة بمقعد استخدمها رمسيس الثاني خلال الاحتفالات والتجمعات العامة.

وحكم رمسيس الثاني لأكثر من 60 عاما، تقريبا من العام 1279 حتى 1213 قبل الميلاد.