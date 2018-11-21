وأثناء تحليله لمباراة في الدرجة الثانية من الدوري التركي، تعرض الصحفي شكرو أويتان لنوبة قلبية أسقطته أرضا، أثناء البث المباشر.

وبدا أويتان مترنحا عدة ثوان، وسط ارتباك زميله في الاستوديو التحليلي، قبل أن يسقط من على كرسيه على أرض الاستوديو، مما دفع زميله للهرع وترك مقعده في محاولة لمساعدة الرجل الواقع على الأرض.



ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، تم تشخيص أويتان مؤخرا بحالة عدم انتظام دقات القلب، وخضع لعملية تركيب جهاز تنظيم دقات القلب.

وقال متحدث باسم القناة التلفزيونية: "لقد تم أخذه للمستشفى مباشرة وأكد الأطباء أن حالته مستقرة. نرسل له تمنياتنا بالشفاء".