وتهدف الجائزة للتحول إلى جائزة دولية، في الأعوام المقبلة، لتتيح المجال أمام مشاركات واسعة من الجهات التي تعنى بشؤون الطفل من مختلف دول العالم.

وتشجع الجائزة التي أطلقت في عام 2016 المتميزين في شؤون الأم والطفل، وتكرم في شهر نوفمبر من كل عام رواد هذا المجال، من شخصيات ومؤسسات محلية وعالمية.

واستقطبت الجائزة، اهتماما محليا وعالميا كبيرين، وتقدم أكثر من 150 شخصا ومؤسسة للمشاركة، منذ فتح باب التسجيل في يناير 2018.

وقال ممثل "يونيسف" في الخليج العربي والعضو في لجنة تحكيم الجائزة الطيب آدم: "لقد تلقينا طلبات متميزة من أشخاص ومؤسسات للمشاركة في الجائزة، لكننا حاونا اختيار المشاركات الأكثر إبداعا واختلافا وفائدة، في مجال الأمومة والطفولة".

وتنافس المرشحون في 11 فئة، في مجالات تنوعت بين مبادرات لتنمية مواهب الأطفال واليافعين، وأصحاب الهمم منهم، وأفضل جهة صديقة للأم والطفل، وأفضل مبادرة في مجال حماية الطفل، وأفضل بحث علمي في مجال الأمومة والطفولة.

ويقول الاستشاري النفسي للأطفال والعضو في لجنة تحكيم الجائزة عمار البنا: "كما لاحظتم معظم الفائزين هذا العام هم من الإمارات، ولكن هناك شراكات بيننا وبين جهات أخرى.. ونهدف لأن تصبح الجائزة عالمية بشكل أكبر".

من جانبها، قالت الفائزة بجائزة الشخصية الاستثنائية العالمية، روزي ماشالي: "لدي مؤسسة في جنوب أفريقيا، أعتني فيها بالأطفال اليتامى، والأمهات اللواتي يعانين من أمراض.. هو الأمر الذي أهلني للحصول على هذه الجائزة المرموقة، التي ستمكننا من الاستمرار في العمل على مساعدة الأطفال".

وقالت الفائزة بجائزة الشخصية الاستثنائية العالمية نظمية العابد: "هذه الجائزة تاج على راسي.. واعتراف بجهودي. مارست التدريس لمدة 22 سنة، وأسست مدرسة "الورود" في أبوظبي، والتيس باتت من أرقي المدارس في العالم".

ولا تقتصر الجائزة على دعم الكبار، نساء ورجالا ومؤسسات، ممن ساهموا في مجال الأمومة والطفولة، بل تتيح فرصة المشاركة أيضا للأطفال.