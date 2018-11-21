وكتبت مكتبة "برودهرست" بمدينة ساوثبورت الإنجليزية السبت عبر حسابها على موقع تويتر "تمكنا من بيع كتاب لدينا منذ مايو 1991، كنا نعلم أن هذا اليوم سيأتي لا محالة".

ورغم أن تغريدة المكتبة لاقت أكثر من 140 ألف إعجاب وأعيد تغريدها أكثر من 15 ألف مرة، إلا أن القليل من الأشخاص من اهتموا بمعرفة اسم الكتاب "المنحوس"، وفقا لما أورده موقع "ماشبل".

مكتبة "برودهرست" أجابت على سؤال أحد المستخدمين حول اسم الكتاب، لتؤكد أنه سيرة ذاتية مخصصة للأطفال حول ملك إنجلترا "ويليام الأول".

تغريدة "برودهرست" دفعت العديد من المكتبات الأخرى لمشاركة تجارب مماثلة مع كتب "منحوسة" أخرى ظلت على الرف لسنوات وسنوات.