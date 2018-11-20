والتقط حافظ الأسد الذي يحمل اسم جده الراحل، صور سيلفي إلى جانب عدد ممن تحلقوا حوله، وفق ما نقلت منابر قريبة من النظام السوري.

وسبق لنجل بشار الأسد أن ظهر في مقطع فيديو داخل مؤسسة حكومية وهو يطلب استخراج وثيقة رسمية حتى يسجل نفسه في الجامعة، مما أثار كثيرا من الجدل حول عفوية الواقعة.

وتثير صور حافظ الأسد جدلا واسعا في المنصات الاجتماعي، ففي الوقت الذي يرى البعض أن من حق ابن الرئيس البالغ من العمر 17 عاما أن يعيش حياته بشكل طبيعي، يقول منتقدون إن مثل هذه التحركات مدروسة بعناية.

وتساءل معقلون في وقت سابق حول ما إذا كان بشار الأسد يحتاج فعلا إلى الانتقال لمؤسسة حكومية حتى يحصل على وثيقة، وأضافوا أن البلاد ما كانت ستؤول إلى خراب وحرب لو أن نظام الأسد عامل أبناءه بهذا القدر من الانضباط والمساواة.

وأبدى البعض شكوكا في أن تكون الصور الحديثة عفوية كما تروج منابر مقربة من النظام؛ فعلى الرغم من تحقيق الجيش الحكومي ما يمكن اعتباره حسما عسكري، ما زال من الصعب أن يغامر الأسد بإرسال ابنه ليزور دمشق القديمة دون ترتيبات مسبقة، حسبما يقول متابعون.