ولم تتمكن السيدة التي كانت متجهة من جزيرة بالي إلى العاصمة جاكرتا، من الوصول إلى الطائرة، حيث أوقفها مسؤولو الأمن.

وسجل مسافرون آخرون الواقعة بكاميرات هواتفهم، وحقق المشهد انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتساءل متابعون عن الكيفية التي تمكنت بها المرأة من الوصول إلى أرض المدرج، قبل أن يوقفها مسؤولان أمنيان، ويطرحانها أرضا.

ووصلت المرأة إلى المطار متأخرة، لكنها ظنت أن ركضها على المدرج قد يدفع سلطات المطار إلى السماح لها بالصعود إلى الطائرة.

وقالت تقارير صحفية محلية إن السيدة نجحت في العثور على مقعد إلى وجهتها إلى جاكرتا، لكن في طائرة لاحقة.