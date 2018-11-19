وذكر المصدر أن وقت وقوع الشجار تزامن مع إقامة الملكة في القلعة، وذلك في حدود الواحدة والنصف من صباح الجمعة.

وأوضح أن الجنود التابعين لفرقة "كولد ستريم غارد" كانوا في حالة سكر بعدما دخلوا في شجار بجانب محل للكباب، في طريق عودتهم إلى ثكناتهم.

وأوضح أن الجنود الخمسة شاركوا في شجار ضم على الأقل 8 أشخاص لأسباب لا تزال مجهولة.

ولم يتمكن شهود عيان من معرفة سبب الخلاف الذي نشب بين الأشخاص، لكن تقارير إعلامية أشارت إلى "إساءة المعاملة".

وقال صاحب محل الكباب، سام الحسن (40 عاما)، إن 6 شباب وشابات كانوا يتناولون الطعام، قبل أن يقف أمامهم رجل ويبدأ في الصراخ والشتم، مضيفا: "فجأة خرج الجميع إلى الخارج وانخرط عدد من الناس في العراك".

وأكد مصدر في الجيش إيقاف 5 جنود بعد "حادث في وندسور"، مشيرا إلى أنه يتم حاليا إجراء تحقيق في الحادث.

ويتكلف جنود "كولد ستريم غارد"، أقدم فريق في الجيش البريطاني، بحماية الملكة.