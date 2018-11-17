وفي مقابلة مع مجلة فوغ، تحدث المغني البريطاني زين مالك، والذي عمل مع سويفت في أغنية مشتركة، عن قدرتها على الحركة دون أن يكتشفها أحد، وقال: "كانت تسافر داخل حقيبة سفر".

وانتشرت الشائعات عن طريقة انتقال المغنية العام الماضي، عندما شوهد رجلان وهما يحملان صندوقا كبيرا خارج شقتها في نيويورك.

وادعت وكالة صور أن المغنية (28 عاما) كانت في الداخل لكنها تراجعت فيما بعد لأنها لم تستطع إثبات ذلك.

وقال مالك إن المغنية الأميركية ذات الشعبية الهائلة، تتنقل أحيانا داخل حقيبة سفر كبيرة، لتفادي مصوري "الباباراتزي" الذين يلاحقونها في كل مكان.