وعند التحديق في الصورة، التي تداولتها مواقع التواصل، للوهلة الأولى، يعتقد من ينظر إليها أن الأمر يتعلق بشاطئ البحر الممتد لكن هذا الانطباع مجرد وهم.

وقال معلقون إن الصورة غير الواضحة تنقل جانبا من طرف سيارة تعرضت لتآكل أو ضربة ما، لكن من تحدثوا عن البحر لم يدققوا على نحو جيد.

واعتاد مستخدمو المنصات الاجتماعية على تداول صور مشابهة لا يمكن الجزم بما فيها من أول نظرة بالنظر إلى عدم وضوحها بشكل كاف.

وتؤدي الانطباعات الأولى إلى أحكام خاطئة في أغلب الأحيان، لكن الحقيقة غالبا ما تظهر بعد ثوان قليلة كما أنها قد تظل محل انقسام بين المتجادلين.