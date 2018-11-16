ونشر مكتب الشرطة بمقاطعة واشنطن صور تبادل إطلاق النار "الدرامي" بين الضابط بريت طومسون والشخص المخالف الذي كان يقود بسرعة 240 كم في الساعة.

ويظهر الفيديو سائق السيارة، لويس كوبوس سينوبيو البالغ من العمر 29 عاما، وهو يفتح بابه ويبدأ في إطلاق النار على الضابط. قبل أن يتجه ناحية سيارة الشرطة، في تبادل لـ40 طلقة نارية.

ولاذ كوبوس سينوبيو بالفرار بسيارته، بعد أن تخلى عن الراكبة التي كانت بجواره، قبل أن يتم القبض عليه لاحقا وهو مصاب بجرح في الكتف.

وكشف الجاني لاحقا للشرطة أنه "أراد الموت"، وهو السبب الذي دفعه لإطلاق النار بشراسة على الشرطي، غير مكترث بالعواقب.

ولا يزال كوبوس سينوبيو مسجونا بتهم أولية بتهمة محاولة قتل، وفرار ، ومخالفة للمخدرات.