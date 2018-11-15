ونقل موقع "حرييت" التركي عن المحامي قوله إن سايد إيناك، الشهيرة باسم هوزان كان، اعتقلت يوم 23 يونيو في تركيا، خلال حضورها حملة انتخابية لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي.

وأوضح محاميها مصطفى بيكوز أن المحكمة في أدرنة، شمال غربي تركيا، حكمت عليها بالسجن 6 سنوات و3 أشهر، مشيرا إلى أنه سيتم استئناف الحكم.

وأدينت المغنية الألمانية الكردية لعضويتها في حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على أنه منظمة إرهابية.

ووفقا لأسرتها، اعتمدت النيابة على صور إيناك مع أفراد من "وحدات حماية الشعب" الكردية، لكن أقاربها يقولون إن الصور مأخوذة من فيلم وثائقي قدمته عن اضطهاد اليزيديين من قبل داعش.