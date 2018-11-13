وأعلنت "نتفليكس" و"سكاي دنس ميديا"، الجهات المنتجة للفيلم، بدء عمليات التصوير الرئيسية لفيلم الحركة.

وسيمضي طاقم الفيلم، المكون من 300 شخصا، أكثر من 30 يوما في الإمارات، وذلك في أربعة مواقع، هي صحراء ليوا وأبوظبي والشارقة ورأس الخيمة.

ويعمل فريق الإنتاج، الذي يضم أكثر من 100 متخصص في الإنتاج، بشكل وثيق مع هيئة "تو فور فيفتي فور"، التي تقدم خدمات الإنتاج الكاملة.

ويعد رينولدز أحد أكبر نجوم هوليوود، بعد تألقه ونجاحه في عدة أفلام مثل "ديد بول" و"هيتمانس باديغارد" و"سايف هاوس".

ويشارك في بطولة الفيلم ميلاني لورينت وكوري هوكينز وأدريا أرخونا ومانويل غارسيا رولفو وبن هاردي وديف فرانكو.