ورصد فيديو نشر على موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، انهيار رصيف أحد شوارع مدينة لانتشو الصينية لحظة مرور المرأة، ثم سقوطها في حفرة عمقها 3 أمتار (9.8 قدم).

وأشارت الصحيفة إلى أن المرأة، مجهولة الهوية، أصيبت بكسور في ضلوعها، فيما استمر الرصيف في الانهيار بعد أن أصبحت المرأة عالقة في قاع الحفرة.

وذكرت شاهدة عيان، أن سائق دراجة نارية ألقى للمرأة خوذته في الحفرة، لكي ترتديها لحماية رأسها من الحطام المتساقط.

وحضرت سيارة إسعاف، وتم نقل المرأة إلى المستشفى من قبل المسعفين الطبيين، ووجد أن لديها كسرين في ضلوعها، وبحسب ما ورد كانت حالتها مستقرة.

من جانبها، فتحت السلطات الصينية التحقيق في أسباب الحادثة، التي وقعت أمام محطة للحافلات في لانتشو.