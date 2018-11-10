ويأمل الهولندي إميل راتلباند، وهو شخصية عامة ويعمل في مجال التنمية البشرية، في تغيير سنه على الأوراق الرسمية من 11 مارس 1949 إلى 11 مارس 1969، بعد أن أخبره الأطباء بأنه يملك جسدا لرجل أصغر منه بعشرين سنة.

وبدأ الرجل بالفعل باتخذا إجراءات قانونية ضد السلطات المحلية في المدينة التي يعيش فيها، بعد أن رفضت تغيير سنه رسميا.

وقال راتلباند: "يمكنك تغيير اسمك ويمكنك تغيير جينك، لم ليس السن أيضا؟"، معتبرا أن الكثير من الأشخاص يتعرضون للتمييز بسبب عامل السن.

وأضاف أن سنه "الرسمي" أثر بشكل كبير على فرصه في الحصول على عمل، وعلى حبيبة.

وأشار راتلباند إلى أنه مستعد للتخلي عن معاشه التقاعدي إذا نجح في "حربه القانونية" وغير سنه رسميا.