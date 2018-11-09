ونشرت كاردشيان (38 عاما)، مقاطع فيديو على حسابها الموثق في إنستغرام، التقطتها من طائرتها أثناء الهبوط في مدينة كالاباساس بولاية كاليفورنيا حيث تعيش، وتظهر الحرائق المستعرة في الغابات المحيطة بالمدينة.

وكتبت في تعليق مرفق بالفيديو: "صلوا من أجل كالاباساس. لم يكن أمامي سوى ساعة من أجل حزم أمتعي وإخلاء المنزل. أصلي حتى يكون الجميع في أمان".

ونشرت النجمة الأميركية أيضا صورا تظهر بعضا من الأمتعة الموضوعة في سيارتها قبل مغادرة المكان، إلى عقار آخر تملكه في التلال المحيطة، التي كانت في منأى عن الحرائق.

وحرصت النجمة الأميركية على نشر صور تظهر مركبات رجال الإطفاء، معربة عن شكرها لهم.

وطالت الحرائق مناطق واسعة في محيط كالاباساس، ومنها المنطقة التي تعيش فيها كرتني شقيقة كيم، التي أجبرت أيضا على إخلاء منزلها.

وقالت مدينة كالاباساس في بيان، إن الحرائق التي اندلعت في وقت سابق الخميس أتت على نحو ألفي فدان.