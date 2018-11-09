وقد وجد الطالب نفسه محتجزا داخل الشقة بعد أن غادرتها أخته بدون أن تترك له مفتاح الباب، مما دفعه إلى محاولة المغادرة عبر نافذ الشقة في الطابق الثالث من المبنى، وفق ما ذكرت صحيفة "حرييت" التركية.

وشاهد الجيران الطالب، الذي لم تفصح الصحيفة عن اسمه، في وقت مبكر من يوم 8 نوفمبر الجاري، وهو يحاول مغادرة المنزل من النافذة في حي بيوغلو بإسطنبول.

وتمكن عمال من البلدية، كان يمرون في المكان بالصدفة، من إنقاذ الشاب عبر مد ذراع الجرافة التي كانوا على متنها، وإنزاله إلى الأرض بأمان.

وبعد أن أنزل رجال البلدية الشاب من المبنى، توقفت سيارة شرطة للاطلاع على ما يجري، وأوصلته إلى جامعته، حيث تمكن من اللحاق بامتحانه في موعده.