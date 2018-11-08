المقصود هنا بـ"غير" هو أن الطفلة، وفي غفلة من أهلها، كانت تلعب بدميتها على ارتفاع 40 قدما عن الشارع، ومن التقط الفيديو طبيب في مستشفى مطل على البناية.

وفي أكثر من لحظة من لقطات الفيديو، "خطفت الطفلة الأنفاس" عندما اقتربت من حافة الشرفة غير المحمية، ودلت رأسها، كما دلت دميتها وأرجحتها، كما أنها دلت إحدى ساقيها.

وتم تصوير الحادثة في منتجع فينا ديل مار في منطقة فالباريسو في وسط تشيلي، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكان الطبيب أول من شاهد الطفلة، وسارع إلى الاتصال بالشرطة.

المهم أن الطفلة عادت إلى داخل الشقة الكائنة في الدور الرابع من البناية دون أن تصاب بأي أذى.