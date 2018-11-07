واكتشفت أم الطالب الرسائل غير اللائقة التي أرسلها مدرس الفلسفة، الذي عمل في مدرسة دينية بمقاطعة تيكرداغ غربي تركيا، وفقا لموقع "حرييت".

وقدمت الأم شكوى لدى كل من الشرطة المحلية ومديرية التعليم الإقليمية. وتضمنت بعض الرسائل عبارات مثل "حبيبي وابني الجميل وقبلات".

وأجرى مسؤولون بالمدرسة تحقيقا إداريا ضد المعلم، وهو متزوج ولديه طفلان، مما دفعه لمراسلة والدة التلميذ لتوضيح "سوء الفهم".

في الرسالة، قال المعلم إنه يحب جميع طلابه ويخاطب أطفاله بهذه الطريقة. واعتذر للأم عن ما مروا به، كما طلب من الأم سحب الشكوى المقدمة ضده.

وكتب في الرسالة: "إذا كان الشيطان قد دفعني وقد فعلت شيئا خاطئا، فليساعدني الله".

وقال المدرس أيضا إنه أخذ التلميذ إلى الشاطئ وقضوا الليل معا في خيمة، كما فعل سابقاً مع الطلاب الناجحين.

ومع ذلك، طالب المدعي العام بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات للمدرس، بحجة أن الرسائل تتضمن نوعا من أنواع التحرش الجنسي.