تلقى الصقلي تعليمه بجامعة القرويين في فاس، حيث حصل على الإجازة في الأدب سنة 1951، وبرز في بلاده، كأديب وأكاديمي، وتقلد عدة وظائف، بجانب إنتاجه الأدبي، واهتمامه بتأليف دواوين شعرية للأطفال.



ومن أبرز محطاته، انضمامه للديوان الملكي في المغرب، سنة 1956، كما عين مستشارا لوزارة الخارجية، ثم أستاذا بكلية الأدب والعلوم الإنسانسة بالرباط عام 1964.



وعين سنة 1971 مفتشا عاما بوزارة التربية الوطنية، وانضم إلى اتحاد كتاب المغرب سنة 1967.



ألف الراحل، عشرات الكتب والسلاسل والروايات والدواوين الشعرية، كما اهتم بالكتابة للأطفال وبالتأليف المدرسي له.



وخلال مسيرته، نال الصقلي جائزة المغرب عن مؤلفه "المعركة الكبرى"، وحاز على جائزة الملك فيصل العالمية في الآداب سنة 1991 في أدب الأطفال، مشاركة مع أحمد نجيب وعبد التواب يوسف.



ومن أبرز مؤلفاته، مجموعته الشعرية، همسات ولمسات، وأنهار وأزهار، ونفحات ولمحات، وغيرها، فضلا عن عدد من المسرحيات والروايات الشعرية، إلا أنه سيبقى خالدا عند المغاربة وراسخا في أذهانهم، لتأليفه "النشيد الشريف".