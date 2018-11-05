ووقع الحدث في أحد أروقة مستشفى بمدينة نانتشانغ بمقاطعة جيانغشي جنوب شرقي الصين.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن الشاب شيونغ شويوان، رافق والدته إلى المستشفى للحصول على دواء لها، لكنه تفاجئ بعدم وجود مقاعد في المكان المخصص للانتظار.

ولم يفكر شيونغ مرتين، إذ انحى على الأرض، محوّلا ظهره لكرسي لوالدته البالغة من العمر 84 عاما.

وحسب وسائل إعلام صينية، فإن الابن ضابط في جهاز الشرطة، وذهب مع والدته إلى المستشفى، بعد أن أنهى عمله الذي استمر طيلة الليلة السابقة.

وقال الابن إن والدته كان تشعر بالتعب من الوقوف، فطلب منها على الفور أن تجلس عليه، وأضاف :" كانت والدتي تحملني على ظهرها عندما كنت طفلا. اعتنت بي، والآن حان دوري للاعتناء بها".

وانهالت التعليقات في شبكات التواصل، لتشيد بتصرف الابن، حيث قال أحد المستخدمين إنه يمثل نموذجا للابن البار، فيما أضاف آخر أن التصرف ينشر الطاقة الإيجابية.