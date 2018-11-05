ومن المنتظر أن تظهر النادلة الجميلة لاريسا بيل، البالغة من العمر 21 عاما، في المحكمة في لندن في وقت لاحق من الشهر الجاري، إلى جانب 3 شبان إنجليز آخرين، وجهت إليهم تهما تتعلق بتدمير ممتلكات.

وتعرضت سيارة الإسعاف، التي كانت متوقفة في منطقة "بورو هاي ستريت" في لندن، للتخريب بعد فوز إنجلترا على السويد بهدفين دون مقابل في 7 يوليو الماضي، خلال بطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا.

وكانت لاريسا تقضي عطلة نهاية الأسبوع في لندن مع أصدقائها، عندما التقطت لها صورة وهي ترقص أعلى سيارة الإسعاف، أمام حشد من الشبان.

أما الشبان الثلاثة الآخرين فهم بيري جيان (26 عاما) وحيمس إلتون (27 عاما) وسكوت دينيس (25 عاما).

واستدعت شرطة سكوتلانديارد المتهمين الأربعة وحققت معهم، ثم وجهت إليهم الاتهامات، بحسب موقع صحيفة "ميل أونلاين" البريطانية.

وتعطلت سيارة الإسعاف التابعة للسلطات الصحية في لندن عن العمل، وأحيلت إلى قسم الصيانة للإصلاح بعد تحطم الزجاج الأمامي لها، وحدوث أضرار وانبعاجات في الغطاء الأمامي للسيارة وتحطيم سقفها.

وعلق مسؤولو الإسعاف على الحادثة بالقول إنهم هم أيضا شعروا بالسعادة بسبب الفوز على السويد، لكن هذا النوع من الاحتفال سبب لنا إحباطا كبيرا، مشيرا إلى أن السيارة كانت متوقفة في ذلك المكان بعد استدعاء الإسعاف لأمر طارئ.

ونظم مشجعون غاضبون من تحطيم السيارة حملة لجمع الأموال من أجل إصلاح السيارة، وبالفعل تمكنوا من جمع حوالي 10 آلاف جنيه إسترليني لهذه الغاية.

وعرض وكيل سيارات "سكودا" إصلاح السيارة مجانا، ولذلك فقد تم تحويل الأموال من أجل إصلاح سيارة إسعاف تعود للعام 1965.