وقال المصدر إنه بعد انتهاء حفل الزفاف، استقل الزوجان ويل بيلر وبيلي أكرمان طائرة هليوكبتر، خاصة بعائلتهما، إلا أنها تحطمت بعد دقائق من إقلاعها، فوق أحد التلال.

وتابع أن الحادث خلف مقتل الزوجين بالإضافة إلى الطيار الخاص بهما.

وأقيم حفل الزوجين، اللذين يدرسان معا في جامعة سام هيوستن، في مزرعة العائلة بمدينة أوفالدي، السبت.

وبعد نهاية الزفاف وتوديع الضيوف، غادر بيلر وأكرمان في طائرة، لكن بعد ميل واحد فقط على إقلاع الهليوكبتر، تحطمت بشكل مروع، دون معرفة سبب الخلل.

وحضرت السلطات المحلية إلى المكان، من أجل البحث عن حطام الطائرة، ونقل الجثت إلى ثلاجة الحفظ . كما تم فتح تحقيق في الموضوع لمعرفة سبب التحطم المجهول.