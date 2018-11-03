كان الثعبان ملتفا حول نفسه وسط كومة من الملابس عندما اكتشفه عامل يوم الخميس في مركز فرز شركة "غودويل" في فورت وورث بولاية تكساس.

وقال جيمس ميرفي، مدير المركز، إنه ليس من الواضح ما إذا كان الثعبان قد انحرف عن صاحبه، أم تم إسقاطه عن طريق الخطأ، أم كان التبرع به مقصودا.

قطع الثعبان الأفعواني رحلة طويلة، إذ وصل مع واحدة من بين حوالي 40 شحنة تبرعات إلى شركة "غودويل" في المنطقة قبل نقلها إلى مركز الفرز في فورت وورث.

وسيقوم موظفو "غودويل" برعاية الثعبان إلى أن يستعيده مالكه أو يتم العثور على منزل دائم له.