وقال المصدر، إن الحادث وقع في جسر يتواجد فوق نهر يانغتسي في مدينة تشونغتشينغ الصينية، يوم الأحد.

ويظهر الفيديو اللحظة التي وقعت فيها مشادة بين الراكبة والسائق، الأمر الذي أدى إلى انحراف الحافلة، وسقوطها من فوق الجسر، الذي يرتفع بحوالي 50 مترا.

ويعتقد أن خلافا شخصيا نشب بين الاثنين، حيث رصد المقطع الراكبة (48 عاما) وهي توجه لكمات للسائق، الذي كان يحاول السيطرة على حافلته، بينما كان الركاب مذعورين ويصرخون.

وبحسب الشرطة المحلية، فإن الخلاف بدأ حين رفض السائق التوقف في محطة، كان يجب أن تنزل فيها تلك السيدة، الأمر الذي جعلها تحتج عليه بقوة.

وتابعت أن الحافلة كانت تقل 15 شخصا، من بينهم السائق، مشيرة إلى أن السلطات المحلية أكدت مقتل 13 شخصا، فيما لم تنجح الجهود في العثور على شخصين متبقيين.