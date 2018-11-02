ويستعد المخرج البريطاني الشهير، ريدلي سكوت، للعمل على مشروع الجزء الثاني من فيلم "غلادييتر" الشهير، والذي حصد نجاحا كبيرا عند صدوره عام 2000.

وقالت صحيفة "الغارديان" إن القصة ستركز على لوشيوس، ابن أخت إمبراطور روما في الجزء الأول كومودوس، والذي كان طفلا معجبا بالقائد ماكسيموس، الذي قتل بنهاية الفيلم الشهير.

ولاقى فيلم "غلادييتر" أو "المقاتل" نجاحا أسطوريا حول العالم، حيث حقق 460 مليون دولار من أرباح شباك التذاكر، كما حصد 5 جوائز أوسكار، من ضمنها جائزة أفضل فيلم في السنة.

وكان المخرج المرموق السير ريدلي سكوت قد أخرج الجزء الأول من الفيلم قبل 18 عاما، والذي كان من بطولة الممثل النيوزيلندي راسل كرو، الذي أدى دور الجنرال ماكسيموس ببراعة.

ولم يعلن بعد عن موعد البدء بتصوير الجزء الثاني من الفيلم.